Фото: Прошедший курс лечения Борис Корчевников объявил о сборе средств

Телеведущий Борис Корчевников в своем аккаунте в Instagram разместил пост, в котором призвал подписчиков сделать ему своеобразный подарок в день рождения. Журналист, которому в субботу, 20 июля, «стукнуло» 37 лет, обратился к пользователям с просьбой оказать посильную финансовую помощь православной службе «Милосердие».
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Борис Корчевников отметил, что «Милосердие» ежегодно оказывает содействие более чем 30 тысячам нуждающихся. Подписчики телеведущего, в свою очередь, в комментариях поздравили его с днем рождения и пожелали ему здоровья.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Борис Корчевников не верит, что женится.