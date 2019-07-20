Фото: Прошедший курс лечения Борис Корчевников объявил о сборе средств

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Телеведущий в своей день рождения призвал подписчиков в сети оказать помощь православной службе «Милосердие».

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Фото, видео : ТАСС / Владимир Гердо, Instagram @b.korchevnikov

Телеведущий Борис Корчевников в своем аккаунте в Instagram разместил пост, в котором призвал подписчиков сделать ему своеобразный подарок в день рождения. Журналист, которому в субботу, 20 июля, «стукнуло» 37 лет, обратился к пользователям с просьбой оказать посильную финансовую помощь православной службе «Милосердие».

«В этом году я снова хочу попросить вас сделать подарок на мой день рождения и поддержать службу помощи „Милосердие“. Она помогает самым обездоленным: одиноким старикам, инвалидам, беременным женщинам, оказавшимся без крыши над головой, детям-сиротам, бездомным, ВИЧ-инфицированным», — написал Борис Корчевников.

Instagram @b.korchevnikov

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Борис Корчевников отметил, что «Милосердие» ежегодно оказывает содействие более чем 30 тысячам нуждающихся. Подписчики телеведущего, в свою очередь, в комментариях поздравили его с днем рождения и пожелали ему здоровья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущий Борис Корчевников не верит, что женится.

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