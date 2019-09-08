Три человека погибли в лобовом столкновении в Ленобласти

Страшное ДТП произошло в Ленинградской области в ночь с 7 на 8 сентября. Лобовое столкновение привело к смерти трех человек.

ДТП произошло в поселке Форносово Тосненского района. Столкнулись автомобили марки BMW и Honda. В результате происшествия скончались трое мужчин, ехавших в немецком автомобиле. Женщина, управлявшая второй машиной, госпитализирована. Предположительно, пострадавшая перед поездкой употребляла алкоголь.

О причинах и точных обстоятельствах ДТП к настоящему моменту неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Porsсhe снес четырех пешеходов на тротуаре в центре Берлина.