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  4. Гонки на Porsсhe: паркетник снес четырех пешеходов на тротуаре в центре Берлина

Гонки на Porsсhe: паркетник снес четырех пешеходов на тротуаре в центре Берлина

, 22:05 Фото 111

В результате страшной аварии погибли четыре человека, включая одного маленького ребенка.

Фото : Morris Pudwell / www.morgenpost.de

Четыре человека, включая маленького ребенка, погибли в результате страшной аварии в центре Берлина, которая произошла вечером в пятницу, 6 сентября.

По информации местной полиции, водитель на люксовом Porsсhe на огромной скорости вылетел на тротуар Инвалиденштрассе и снес пешеходов. Сам водитель и его пассажир были госпитализированы.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Полиция начала расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 30 человек отравились газом в американском супермаркете.

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