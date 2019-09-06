Гонки на Porsсhe: паркетник снес четырех пешеходов на тротуаре в центре Берлина

Четыре человека, включая маленького ребенка, погибли в результате страшной аварии в центре Берлина, которая произошла вечером в пятницу, 6 сентября.

По информации местной полиции, водитель на люксовом Porsсhe на огромной скорости вылетел на тротуар Инвалиденштрассе и снес пешеходов. Сам водитель и его пассажир были госпитализированы.

Schwerer Verkehrsunfall in #Mitte. PKW auf Gehweg. Dabei starben vier Menschen, darunter ein Kleinkind. Zwei Menschen verletzt. #polizei_berlin ermittelt. pic.twitter.com/BaaD2xhbVX — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) September 6, 2019

Обстоятельства произошедшего уточняются. Полиция начала расследование.

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