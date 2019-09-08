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Летучая поделилась диетой для стройной фигуры

, 6:25 Видео 464

Главная Ревизорро страны рассказала поклонникам о том, как она питается, чтобы поддерживать стройную фигуру.

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Фото, видео : Instagram @elenapegas

Лена Летучая поделилась с поклонниками секретами диеты, которая помогает ей оставаться в прекрасной форме. Основные позиции телеведущая перечислила на своей странице в Instagram.

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Прежде всего, Летучая старается исключить из рациона продукты, которые могут раздражать желудочно-кишечный тракт. Звезда отказалась от острых блюд, жареного и жирного. Не ест теледива копчености и соленья.

«Исследуйте вашу возможную пищевую непереносимость, чтобы исключить неподходящие вам продукты из рациона. Пройдите тесты на переносимость фруктозы, лактозы, глютена и других потенциально опасных компонентов пищи», — наставляет Летучая.

Instagram @elenapegas

Также Лена ест трижды в день с перерывами не менее четырех часов между приемами пищи. Ужинать ведущая старается за три-четыре часа до сна, а в течение дня пить побольше воды — ног не раньше чем за час и не позднее чем за полчаса до еды. Летучая также старается раз или два в неделю отказываться от ужина, а во время приема пищи не отвлекаться на мобильный телефон или телевизор.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Летучая восхитила подписчиков стройными загорелыми ногами.

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