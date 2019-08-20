«Мечта!» Летучая восхитила подписчиков стройными загорелыми ногами

Телеведущая Лена Летучая вместе с супругом бизнесменом Юрием Анашенковым продолжает наслаждаться райским отдыхом на Мальдивских островах. Светская львица делится с подписчиками в Instagram кадрами необыкновенной красоты, от которых у фанатов захватывает дух.

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Во всю эту великолепную картину природы идеально вписывается Летучая, которая в свои 40 лет демонстрирует стройную, подтянутую фигуру.

Недавно ведущая опубликовала новое фото, на котором она в элегантном черном купальнике позирует в гамаке. Светская львица приняла позу, которая выгодно подчеркивает ее стройные и загорелые ноги.

«Открытка из рая», — лаконично, но емко подписала снимок Летучая.

Instagram @elenapegas

Поклонники в очередной раз восхитились необыкновенным видом и идеальными ножками ведущей.

«Ух, вот это вид, богиня в раю»;

«Господи, эти ноги, идеальные!»

«Ваши ноги моя мечта»

«Картинка из рекламы в детстве: Баунти — райское наслаждение», — оставили комментарии фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елена Летучая с мужем отмечают годовщину на Мальдивах.