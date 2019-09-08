«Очень тяжело!»: Мария Погребняк откровенно рассказала о первых родах

Супруга футболиста Павла Погребняка — Мария — многодетная мама. Звездная семья воспитывает троих детей: Артема, Алексея и Павла. Жена спортсмена решила поделиться с подписчиками в Instagram не только радостями материнства, но и возможными трудностями на этом нелегком пути. Знаменитость рассказала, что самым сложным моментом для нее были первые роды. Об этом сообщают Дни.ру.
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По словам Марии Погребняк, в самый последний момент ей пришлось поменять роддом, в котором предстояло рожать. Это привело к жуткому стрессу — жена спортсмена уповала только на Бога.
В итоге роды Марии Погребняк благополучно прошли в одном из перинатальных центров столицы. Супруга футболиста подарила жизнь малышу ростом 56 сантиметров и весом 3650 граммов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк съела салат с червяком.