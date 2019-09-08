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  4. «Очень тяжело!»: Мария Погребняк откровенно рассказала о первых родах

«Очень тяжело!»: Мария Погребняк откровенно рассказала о первых родах

, 10:02 43

Супруга футболиста воспитывает трех сыновей. Однако их появление на свет далось знаменитости не так просто.

Фото : Instagram @mariapoga_

Супруга футболиста Павла Погребняка — Мария — многодетная мама. Звездная семья воспитывает троих детей: Артема, Алексея и Павла. Жена спортсмена решила поделиться с подписчиками в Instagram не только радостями материнства, но и возможными трудностями на этом нелегком пути. Знаменитость рассказала, что самым сложным моментом для нее были первые роды. Об этом сообщают Дни.ру.

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«Первая беременность протекала очень тяжело. Я тогда жила в Томске. У меня был жуткий токсикоз, не усваивалась даже вода! На пятом месяце я весила 45 килограмм! Слава Богу, мне попался грамотный врач, и меня сразу же положили в клинику! На сохранении я лежала три раза по 14 дней!» — написала супруга футболиста.

По словам Марии Погребняк, в самый последний момент ей пришлось поменять роддом, в котором предстояло рожать. Это привело к жуткому стрессу — жена спортсмена уповала только на Бога.

«Даже не знали, чего нам ждать! Нужно было срочно принять решение! У меня уже 39,5 недель! Могу начать рожать в любой момент! Тогда я прочитала молитву и успокоилась! Я знала, что Бог поможет и направит!» — поделилась звездная мамочка.

В итоге роды Марии Погребняк благополучно прошли в одном из перинатальных центров столицы. Супруга футболиста подарила жизнь малышу ростом 56 сантиметров и весом 3650 граммов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Погребняк съела салат с червяком.

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