Поклонники балерины Анастасии Волочковой впечатлены ее физической формой. По их мнению, при помощи постоянных тренировок и правильного питания артистке удалось вернуть фигуру 20-летней давности, передает Teleprogramma.Pro.

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Подтверждение тому — недавний снимок Волочковой в Instagram, где светская львица стоит у балетного станка.

«Ежедневный балетный экзерсис — неотъемлемая часть моей жизни», — подписала фотографию Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Правда, фанаты в очередной раз не смогли похвалить бывшую балерину напрямую, поскольку она закрыла комментарии в своем профиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровенной фотосессии Волочковой в парилке.