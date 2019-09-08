  1. Пятый канал
  4. Волочкова сумела вернуть себе фигуру 20-летней давности — фото

Волочкова сумела вернуть себе фигуру 20-летней давности — фото

, 13:35 262

Поклонники балерины заметили, что за последнее время она сильно похудела.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Поклонники балерины Анастасии Волочковой впечатлены ее физической формой. По их мнению, при помощи постоянных тренировок и правильного питания артистке удалось вернуть фигуру 20-летней давности, передает Teleprogramma.Pro.

«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке

Подтверждение тому — недавний снимок Волочковой в Instagram, где светская львица стоит у балетного станка.

«Ежедневный балетный экзерсис — неотъемлемая часть моей жизни», — подписала фотографию Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

Правда, фанаты в очередной раз не смогли похвалить бывшую балерину напрямую, поскольку она закрыла комментарии в своем профиле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об откровенной фотосессии Волочковой в парилке.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Гороскоп на 8 сентября: Девы, вы достигли большого успеха в фитнесе

Последние новости

14:37
Конкурентка Волочковой? Дайнеко озадачила фанатов странной позой
14:25
«Хочу спать!» Апина в блестящем платье неожиданно стала биться головой о стену
14:08
Матвиенко проголосовала на выборах губернатора Санкт-Петербурга — видео
13:52
Задержаны 14 вандалов, планировавших испортить оборудование Роскосмоса
13:35
Волочкова сумела вернуть себе фигуру 20-летней давности — фото
13:25
Отказавшаяся от концертов в РФ певица Катамадзе призналась в любви к россиянам

Сейчас читают

«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке
«Зачем?» Звезда «Дома-2» Черно смутила юзеров готическим одеянием
«Ручками прикрываем!» Модель Перминова снялась обнаженной в компании подруги

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев