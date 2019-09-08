«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке

Певица Алена Свиридова опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в придорожном кафе с огромной кружкой пенного пива в руках. В подписи к фотографии звезда призналась — порой, и ей не чуждо простое.

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« Раз в месяц даю себе волю делать то, что совсем не вписывается в образ нежной фиалки. Например, пиво и чебуреки, которые сейчас принесут, в придорожной забегаловке. И откуда у меня такой плебейский вкус? Голубое платье есть, а голубой крови — нет. Что поделаешь! » — поделилась знаменитость.

Instagram @alenasviridova

Поклонники Алены Свиридовой пришли в неописуемый восторг от честного признания знаменитости. Фанаты певицы поголовно стали поддерживать кумира и уверять — позволять себе «вредности» — это нормально. Многие подписчики знаменитости отметили, что они также частенько балуют себя неполезной пищей и алкогольными напитками.

«Вы красотка, иногда можно и „Доширак“ покушать, ибо организм просит этих гадостей!»

«Все правильно! Если есть разгрузочные дни, то должны быть и загрузочные!»

«Нельзя быть, умной красивой и трезвой»;

«Наш человек!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Свиридова похвасталась спортивными сыновьями.