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  4. «Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке

«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке

, 10:36 Фото 1 867

Певица привела фанатов в восторг своей простотой и раскованностью.

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Фото, видео : Instagram @alenasviridova

Певица Алена Свиридова опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в придорожном кафе с огромной кружкой пенного пива в руках. В подписи к фотографии звезда призналась — порой, и ей не чуждо простое.

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«Раз в месяц даю себе волю делать то, что совсем не вписывается в образ нежной фиалки. Например, пиво и чебуреки, которые сейчас принесут, в придорожной забегаловке. И откуда у меня такой плебейский вкус? Голубое платье есть, а голубой крови — нет. Что поделаешь!» — поделилась знаменитость.

Instagram @alenasviridova

Поклонники Алены Свиридовой пришли в неописуемый восторг от честного признания знаменитости. Фанаты певицы поголовно стали поддерживать кумира и уверять — позволять себе «вредности» — это нормально. Многие подписчики знаменитости отметили, что они также частенько балуют себя неполезной пищей и алкогольными напитками.

«Вы красотка, иногда можно и „Доширак“ покушать, ибо организм просит этих гадостей!»

«Все правильно! Если есть разгрузочные дни, то должны быть и загрузочные!»

«Нельзя быть, умной красивой и трезвой»;

«Наш человек!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Свиридова похвасталась спортивными сыновьями.

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