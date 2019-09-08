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  4. Отказавшаяся от концертов в РФ певица Катамадзе призналась в любви к россиянам

Отказавшаяся от концертов в РФ певица Катамадзе призналась в любви к россиянам

, 13:25 93

Грузинская исполнительница прокомментировала свое решение об отказе выступать в России во время интервью на украинском телеканале «1+1».

Фото : Instagram @ninokatamadze_ukraine

Нино Катамадзе — грузинская певица — в конце июня 2019 года заявила о решении прекратить концертную деятельность на территории России. Свой отказ от выступлений в РФ исполнительница прокомментировала в эфире украинского телеканала «1+1». Об этом сообщает URA.RU.

«Это очень тонкая, деликатная, сверхважная тема не только в моей музыкальной жизни, но и между странами, между людьми, между близкими людьми. И после моего решения я хочу сказать, что я люблю своих слушателей, которые живут в России», — поделилась звезда.

Певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, который намечался на март 2020 года. Свое решение о прекращении выступлений в РФ исполнительница аргументировала напряженными отношениями между Россией и Грузией.

Отношения между двумя странами ухудшились после протестных антироссийских акций в Тбилиси. Президент России Владимир Путин в связи с обострением ситуации в Грузии подписал указ о прекращении авиасообщения между странами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Нино Катамадзе выступать в России.

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Отказавшаяся от концертов в РФ певица Катамадзе призналась в любви к россиянам

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