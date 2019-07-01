В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в России

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Дмитрий Песков заявил, что в России готовы пояснить артистке политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси.

Фото : ТАСС / Гавриил Григоров

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 31

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе, которая отказалась от выступлений в России. Как пояснила артистка, ее решение связано с начавшимися в Грузии антироссийскими протестами.

По словам Пескова, Катамадзе — очень талантливая исполнительница, однако, вероятно, «многого не знает в плане политики». Представитель Кремля подчеркнул, что в России готовы пояснить знаменитости политические аспекты осложнения отношений Грузии и РФ и ответить на вопросы по этой теме, пишет ТАСС.

«Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить», — заявил пресс-секретарь президента.

Он также добавил, что в России любят и уважают грузинский народ, однако «не готовы воспринимать действия ультрас, действия экстремистов, националистов», особенно если они направлены против российских представителей власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Причиной для таких мер стал инцидент в Тбилиси, произошедший вечером в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси 31
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