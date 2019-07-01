В Кремле прокомментировали отказ грузинской певицы Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе, которая отказалась от выступлений в России. Как пояснила артистка, ее решение связано с начавшимися в Грузии антироссийскими протестами.
По словам Пескова, Катамадзе — очень талантливая исполнительница, однако, вероятно,
Он также добавил, что в России любят и уважают грузинский народ, однако
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин подписал указ, которым запретил российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Причиной для таких мер стал инцидент в Тбилиси, произошедший вечером в четверг, 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Они пытались прорваться в здание парламента с требованием отставки правительства.