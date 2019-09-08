Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться от укуса осы вином

Певица Полина Гагарина максимально открыта со своими подписчиками в Instagram. Недавно артистка рассказала о приключившейся с ней неприятностью, передает URA.RU. Полина каталась в парке на велосипеде, когда ее внезапно ужалила оса.
«За пять минут до укуса осы! Впервые в жизни! Больно, блин. Надо что-то выпить?» — спросила у фолловеров Гагарина.
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Пользователи сразу же стали давать артистке советы. Так, Сергей Лазарев сказал, что в данном случае советует употребить алкоголь.
«Новозеландский савиньон у тебя в холодильнике! Справа от входа», — написал певец.
Поддержал Лазарева и юморист Максим Галкин.
«Да, выпей — забудешь про укус», —посоветовал телеведущий.
Поклонники тоже поделились своими способами борьбы с укусом насекомого.
«Место укуса водкой и луком помазать!»
«Еще сырой картофель снимает зуд и отек»;
«Пей виски! Не ошибешься!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru показал фото, где голая Гагарина дремлет в кресле завернувшись в одеяло.