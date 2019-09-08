Галкин и Лазарев посоветовали Гагариной лечиться от укуса осы вином

Певица Полина Гагарина максимально открыта со своими подписчиками в Instagram. Недавно артистка рассказала о приключившейся с ней неприятностью, передает URA.RU. Полина каталась в парке на велосипеде, когда ее внезапно ужалила оса.

«За пять минут до укуса осы! Впервые в жизни! Больно, блин. Надо что-то выпить?» — спросила у фолловеров Гагарина.

«Хочу спать!» Апина в блестящем платье неожиданно стала биться головой о стену

Instagram @gagara1987

Пользователи сразу же стали давать артистке советы. Так, Сергей Лазарев сказал, что в данном случае советует употребить алкоголь.

«Новозеландский савиньон у тебя в холодильнике! Справа от входа», — написал певец.

Поддержал Лазарева и юморист Максим Галкин.

«Да, выпей — забудешь про укус», —посоветовал телеведущий.

Поклонники тоже поделились своими способами борьбы с укусом насекомого.

«Место укуса водкой и луком помазать!»

«Еще сырой картофель снимает зуд и отек»;

«Пей виски! Не ошибешься!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал фото, где голая Гагарина дремлет в кресле завернувшись в одеяло.