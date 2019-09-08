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  4. «Хочу спать!» Апина в блестящем платье неожиданно стала биться головой о стену

«Хочу спать!» Апина в блестящем платье неожиданно стала биться головой о стену

, 14:25 Видео 108

Поклонники назвали фигуру певицы самой красивой в стране.

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Фото, видео : Instagram @neapina

Алена Апина — солистка группы «Комбинация» — в очередной раз удивила подписчиков потрясающей фигурой. 55-летняя певица явно не выглядит на свой возраст. Исполнительница опубликовала в Instagram ролик, на котором позирует в гримерке до начала выступления. Артистка сначала крутится перед зеркалом в коротком бордовом платье, украшенном пайетками. Об этом сообщают Дни.ру.

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«Полночь. Питер. Гримерка Концерт. Утро. Москва», — подписала пост знаменитость.

Затем неожиданно певица начинает биться головой о стену и сообщает зрителям — она очень хочет выспаться. Однако проблема звезды осталась неуслышанной — фанаты обратили внимание лишь на ее потрясающий внешний вид. Особо поклонники отметили стройные ноги любимицы и ее «вечную» молодость.

«Самая красивая фигура России»;

«Вы — лучшая! Красивая, умная, сексуальная!»

«Как девчушка!»

«Выглядите шикарно! Платья только такие! До колен, и ни чуточку ниже — ножки загляденье!» — написали фолловеры.

23 августа 2019 года Алена Апина отпраздновал юбилей — певице исполнилось 55 лет. Артистка поделилась в соцсети мыслями о возрасте и уверила слушателей — выступления на сцене до сих пор доставляют ей огромное удовольствие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Апина накануне своего 55-летия обнажилась для фотосессии.

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