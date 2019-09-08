«Изменил с лучшей подругой»: Звезда «Глухаря» рассказала о предательстве любимого

Звезда сериала «Глухарь» 48-летняя Виктория Тарасова недавно встретила новую любовь, однако о романе актриса предпочитает не распространяться. У артистки на это есть свои причины — Викторию одна за другой преследовали неудачи в личной жизни, передает Starhit.

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Во время студенчества актриса жила с молодым человеком по имени Слава, которого называла гражданским мужем. Пара вместе задумывалась о будущем, пока в один момент все не разрушила близкая подруга артистки.

Девушка попросила Викторию приютить ее на несколько недель. Тарасова согласилась, а когда вернулась со съемок, то застала лучшую подругу в объятиях своего парня. Позже актриса все же смогла простить любимого человека и вскоре узнала, что беременна. Но внезапно Слава пропал, и Виктория сделала аборт.

Через некоторое время Тарасова встретила новую любовь — бизнесмена Михаила Гумена. Вскоре она узнала, что ждет ребенка. Беременность у артистки протекала с осложнениями, и Виктория много времени проводила в клиниках. Совместной жизни с Михаилом в итоге тоже не получилось. Интереса к наследнику Гумен тоже не проявлял. Лишь когда сын вырос, бизнесмен возобновил общение с ним.

Ранее звезда «Глухаря» Виктория Тарасова заявила, что снова хочет замуж.