Обогнал Бузову! Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram

Боец Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным россиянином в Instagram, обогнав телеведущую Ольгу Бузову. Такой успех пришел к атлету после победы над американцем Дастином Порье. Спортсмен стал единоличным обладателем чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, передает RT.

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После выигранного боя число фолловеров Нурмагомедова росло буквально по минутам. Количество подписчиков в Instagram Хабиба достигло уже 16 318 000 человек. В то время как у обладательницы первого места по количеству фолловеров в социальной сети Ольги Бузовой юзеров на несколько тысяч меньше.

Ранее боец ММА, Чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов прокомментировал прошедший 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, на котором ему довелось присутствовать. По его словам, в зале царила «колоссально заряженная атмосфера».