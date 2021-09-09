День святого Пимена и Анфисы Рябинницы: что можно и нельзя делать 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, православные верующие чтят память преподобного Пимена Великого. Святой жил в Египте в IV–V веках. Вместе с двумя своими братьями он ушел в находившийся в пустыне монастырь, где они стали настолько строгими подвижниками, что когда мать пришла навестить их, не вышли к женщине.

Особенной добродетелью из трех братьев отличался Пимен. Слава о нем распространилась по всей стране, сам же монах был чрезвычайно скромен. Он прожил 110 лет и после смерти был признан святым угодником Божиим и назван Великим.

В этот же день, 9 сентября, церковь почитает память святой мученицы Анфисы (Анфусы) Новой. За свою приверженность христианству женщину подвергли жесточайшим пыткам, а потом утопили в колодце.

В народе этот день прозвали Анфиса Рябинница. Рябина издревле считалась на Руси мощным оберегом, поэтому относились к деревьям и ягодам с особым почтением.

Что нельзя делать 9 сентября

В этот день не принято одалживать деньги — вернутся они нескоро. Совершать крупные покупки 9 сентября тоже не стоит — они не принесут радости.

Для сватовства этот день также не подходит. Кроме того, считается, что сегодня нельзя ничего подбирать на перекрестке, иначе на вас могут навести порчу, а также долго стоять на пороге, чтобы не накликать в дом беду.

Приметы

Считалось, например, что три растущие возле дома рябины надежно защитят его от пожара. А рябиновое дерево под окном убережет от людской зависти. Тот же, кто срубит рябину, скоро заболеет и умрет.

На Анфису Рябинницу старались нарвать как можно больше гроздей рябины и подвесить их дома под крышей, чтобы обеспечить себе удачу и счастье на весь год, пишет «Утро.ру».

Именины 9 сентября отмечают Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий, Иван, Михаил и Степан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о том, что категорически запрещено делать 8 сентября.