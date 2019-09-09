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Россия рассекретила документы о начале Второй мировой войны

, 2:22 Фото 20

Проект Минобороны РФ «Хрупкий мир на пороге войны» посвящен 80-летию со дня подписания пакта Молотова-Рибентропа.

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Фото, видео : РИА Новости, МО РФ

Минобороны РФ открыло на своем сайте раздел, озаглавленный «Хрупкий мир на пороге войны», где опубликованы относящиеся к началу Второй мировой войны рассекреченные документы из фондов Центрального архива министерства обороны. Проект посвящен 80-летию со дня подписания между СССР и Германией договора о ненападении — так называемого пакта Молотова-Риббентропа.

«Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны… Отдельные документы полностью переворачивают традиционные представления о надвигавшейся „буре“ и причинах подписания пакта Молотова-Риббентропа», — поясняется на сайте.

Среди опубликованного — шифротелеграммы, отправленные в 1939 году советскому руководству начальником главного политуправления Красной армии Львом Мехлисом. Он докладывает, с каким «неподдельным энтузиазмом» встречало советские войска как городское, так и сельское население Западной Украины.

На сайте можно ознакомиться также с текстом докладной записки начальника Генштаба РККА Бориса Шапошникова Народному комиссару обороны СССР и маршалу Советского Союза Климу Ворошилову от 24 марта 1938 года. В ней описывается сложившаяся в Европе и на Дальнем Востоке политическая обстановка и рассматриваются действия наиболее вероятного противника. Таковыми называются Германия, Италия и «поддерживающие их Япония и Польша».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в июне 2019 года впервые в истории Россия опубликовала снимки советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа и секретного дополнительного протокола к нему.

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