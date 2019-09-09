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  4. Жена знаменитого модельера Юдашкина похвасталась тыквой, выращенной на даче

Жена знаменитого модельера Юдашкина похвасталась тыквой, выращенной на даче

, 3:24 Фото 52

Марина Юдашкина опубликовала снимок из подмосковной Баковки, где у звездной пары находится загородный коттедж.

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Фото, видео : Instagram @marinayudashkina

Жена известного российского модельера Валентина Юдашкина — Марина — похвасталась перед своими подписчиками в Instagram огородными достижениями. На дачном участке в подмосковной Баковке, где у звездной семьи находится загородный коттедж, супруге дизайнера удалось вырастить крупную тыкву. Снимок Марина Юдашкина опубликовала на своей страничке в соцсети.

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«Пусть день будет добрым! Тыква, выращенная мной для друзей! Пусть день будет теплым от ваших улыбок», — прокомментировала публикацию Марина Юдашкина.

К слову, тыква — не первое огородное достижение супруги модельера. Ранее Марина Юдашкина показывала на фото выращенные томаты, огурцы, помидоры перцы и баклажаны.

«Красавица Марина и ее будущая карета! А мои еще не поспели. Ждем!» — написала в комментариях к посту Анита Цой.

Жена знаменитого модельера Юдашкина похвасталась тыквой, выращенной на даче

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Instagram @marinayudashkina

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Instagram @marinayudashkina

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Instagram @marinayudashkina

Другие подписчики также присоединились к певице в комментариях. Многие оставили рецепты приготовления блюд из тыквы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что трехлетний внук Юдашкина получил травму в Гонконге.

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