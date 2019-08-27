Фото: трехлетний внук Юдашкина получил травму в Гонконге

Супруга отечественного модельера Валентина Юдашкина — Марина — поделилась с подписчиками грустной новостью. Звездная чета отдыхает в Гонконге вместе со своей 28-летней дочкой Галиной и двумя внуками: трехлетним Анатолием и годовалым Аркадием. Супруга кутюрье опубликовала в Instagram снимки, на которых видно — старший внук модного дизайнера получил травму руки.
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Марина Юдашкина не стала акцентировать внимание на загипсованной руке Анатолия, зато продемонстрировала новый «костюмчиком» младшего внука.
Супруга Валентина Юдашкина не рассказала подписчикам, при каких обстоятельствах малыш получил травму. Однако на фото видно — мальчик не особо переживает из-за гипса на руке. Анатолий на одном из снимков сидит на бортике бассейна в нарукавниках и готовится прыгнуть в воду. Поклонники звездного семейства восхитились мужеством и стойкостью маленького ребенка.
«А на лице у него: мне все нипочем!» — поразился фолловер.
На ситуацию с травмированным внуком кутюрье отреагировала телеведущая и стилист Эвелина Хромченко. Знаменитость пошутила над серьезным малышом.
«Мини-терминатор!» — написала Хромченко в комментариях к посту Марины Юдашкиной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Юдашкина показала семейное поместье за 200 миллионов рублей.