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Фото: трехлетний внук Юдашкина получил травму в Гонконге

, 14:15 Фото 63

Супруга модельера опубликовала снимок, на котором видно — мальчику загипсовали руку.

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Фото, видео : Instagram @marinayudashkina

Супруга отечественного модельера Валентина Юдашкина — Марина — поделилась с подписчиками грустной новостью. Звездная чета отдыхает в Гонконге вместе со своей 28-летней дочкой Галиной и двумя внуками: трехлетним Анатолием и годовалым Аркадием. Супруга кутюрье опубликовала в Instagram снимки, на которых видно — старший внук модного дизайнера получил травму руки.

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Марина Юдашкина не стала акцентировать внимание на загипсованной руке Анатолия, зато продемонстрировала новый «костюмчиком» младшего внука.

«Доброе утро! У Аркаши новый купальный костюм!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @marinayudashkina

Супруга Валентина Юдашкина не рассказала подписчикам, при каких обстоятельствах малыш получил травму. Однако на фото видно — мальчик не особо переживает из-за гипса на руке. Анатолий на одном из снимков сидит на бортике бассейна в нарукавниках и готовится прыгнуть в воду. Поклонники звездного семейства восхитились мужеством и стойкостью маленького ребенка.

«А на лице у него: мне все нипочем!» — поразился фолловер.

На ситуацию с травмированным внуком кутюрье отреагировала телеведущая и стилист Эвелина Хромченко. Знаменитость пошутила над серьезным малышом.

«Мини-терминатор!» — написала Хромченко в комментариях к посту Марины Юдашкиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Юдашкина показала семейное поместье за 200 миллионов рублей.

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