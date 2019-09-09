Стало известно, о чем говорили по телефону Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом рассказали в пресс-службе главы российского государства. Беседа состоялась вечером в воскресенье, 8 сентября.

Сообщается, что главы государств обсудили ситуацию, которая сложилась на Украине и, в частности, обмен пленными между Москвой и Киевом. Гуманитарное мероприятие они оценили с положительной стороны.

Также Владимир Путин и Эммануэль Макрон поговорили о необходимости стабилизировать ситуацию в Донбассе. Для этого президент России призвал лидера Пятой республики более активно готовиться к саммиту в нормандском формате. Кроме того, одним из наиболее важных условий улаживания данного вопроса Путин назван соблюдение Незалежной договоренностей, о которых было условлено ранее.

Во время телефонных переговоров российский и французский президенты также высказались за необходимость объединить усилия в вопросе сохранения ядерной сделки и выполнения Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в полном объеме.

В заключение разговора Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились о новых контактах, как телефонных, так и личных.

Ранее 5-tv.ru Эммануэль Макрон заявлял, что строить европейскую политику и безопасность невозможно без России.