Видео: Теннисист Медведев уступил в пяти сетах Надалю в финале US Open

Известный российский теннисист Даниил Медведев не смог одолеть испанского соперника Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Игра проходила в ночь на понедельник, 9 сентября, на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Пятисетовый поединок, который продолжался почти пять часов, завершился со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Первые два сета вел испанец Надаль — 7:5, 6:3. Но после инициативу удалось перехватить 23-летнему россиянину. Он сравнял счет, выиграв две партии 7:5, 6:4. В решающем сете Даниил Медведев уступал со счетом 2:5, он отыграл два гейма, но в решающем гейме Надаль оказался сильнее — 6:4. В итоге россиянин не смог завоевать первый в своей карьере титул Большого шлема.

К слову, Даниил Медведев стал первым теннисистом из России, кому с 2005 года вообще удалось выйти в финал какого-либо из турниров «Большого шлема».

Тем временем, Надаль стал трехкратным победителем (US Open) и 19-кратным победителем турниров серии «Большого шлема» в целом. Сейчас Рафаэль Надаль является второй ракеткой, а Даниил Медведев — пятой.

Между тем, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил в интервью ТАСС, что Даниил Медведев выступил блестяще, но ему не хватало везения.

«Это был выдающийся матч и выдающийся турнир для Медведева. К сожалению, не хватило удачи, в начале пятого сета преимущество Дани было значительным, и надо такие моменты реализовывать. В любом случае Медведеву есть куда расти, и это радует. Сейчас же ему нужно отдохнуть после такого похода», — отметил Тарпищев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Даниилу Медведеву удалось выйти в финал US Open.