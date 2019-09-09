Фото: Внучка королевы Великобритании Зара Тиндолл упала с лошади на турнире

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II и дочь принцессы Анны Зара Тиндолл упала с лошади во время соревнований в Стэмфорде в графстве Линкольншир. Инцидент произошел в субботу, 7 сентября. 38-летняя наездница выполняла сложный элемент и не удержалась в седле. Фото момента падения быстро распространилось в соцсетях. К счастью, обошлось без серьезных травм — Зара покинула поле самостоятельно. Лошадь тоже, похоже, в порядке.

Все произошло на глазах испуганной семьи. Поддержать Зару Тиндолл на турнир приехали муж — бывший капитан сборной Англии по регби Майкл Тиндолл с двумя детьми и мать — принцесса Анна с супругом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Английская монархия (@englishmonarchy) 7 Сен 2019 в 11:28 PDT

Гороскоп на 9 сентября: покажите, на что вы способны, Весы!

Как пишет газета Mirror, внучка британской королевы — опытная наездница и призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Однако нынешнее ее выступление на соревнованиях проходило после длительного перерыва, связанного с рождением второй дочери Лены Элизабет — девочке недавно исполнился год. Старшей Миа Грэйс уже пять лет.

Зара Энн Элизабет Тиндолл, в девичестве Филлипс — второй ребенок и единственная дочь принцессы Анны от первого брака. Она находится на 18 месте в очереди на престолонаследие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что другая внучка Елизаветы II принцесса Беатрис выходит замуж без разрешения венценосной бабушки.