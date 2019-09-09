Фото: неведомое существо с клыками и клювом перепугало британцев

Непонятное существо напугало обнаруживших его британцев. О необычной находке сообщило издание Hull Live.

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Супружеская пара нашла загадочное существо на террасе своего дома рано утром. Они поместили свою находку в стакан и детально рассмотрели. Выяснилось, что это нечто, больше всего напоминающее гусеницу — но с клыками и клювом. Супруги попытались найти информацию о своем «питомце» в сети, но поиск не дал результата.

«Оно выглядело так, словно его наполовину переживали и выронили. Каждый раз, когда мы поднимали стакан, оно начинало двигаться», — признаются нашедшие существо британцы.

В Twitter, где издание разместило фотографию обнаруженного животного, пользователи поделились своими снимками похожих существ, предположив, что сделали аналогичные находки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети появилось фото «ануннака», рожденного свиньей.