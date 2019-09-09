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Киев — столица России: французская Le Figaro неожиданно подтитровала видео

, 11:45 Эфирная новость 13

Ошибочный титр появился в видеосюжете, который до сих пор размещен на сайте издания.

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Фото, видео : www.globallookpress.com / Ferdinand Hollweck, 5-tv.ru

Столица России — это… Киев! Именно такой статус главному городу Украины присвоила известная французская газета Le Figaro.

Ошибочный титр появился в видеосюжете, который размещен на сайте издания. В нем — выступление Владимира Зеленского перед журналистами на тему обмена заключенными между Россией и Украиной.

Причем, в Le Figaro, судя по всему, об ошибке до сих пор не догадываются — ролик все еще не удален, а за этот географический ляп никто не извинился.

На оплошность обратили внимание украинские СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о прошедшем масштабном обмене «35 на 35» между Россией и Украиной.

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