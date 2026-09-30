Пятый канал показал партнерам, как создается телевидение: от экскурсии до съемок

Пятый канал провел презентацию проектов для партнеров

Пятый канал провел грандиозное мероприятие для представителей Национального рекламного альянса и сейлз-хауса «Эверест». Знакомство с проектами канала вышло далеко за рамки привычной презентации. Гости не просто узнали о сериалах и программах Пятого, но оказались внутри телевизионного производства, увидели съемочную кухню и впервые получили возможность принять участие в съемках премьерной серии «Великолепной Пятерки», которая выйдет в эфире Пятого уже в новом году. Корреспондент «Известий» Даниил Ланков расскажет подробнее.

Не просто историческое — культовое здание: Петербург, Чапыгина, дом 6. Некогда крупнейший телецентр Европы, и даже Останкино открылось позже. Отсюда началось телевидение, которое мы знаем сегодня.

В этих легендарных стенах Пятый канал принимает партнеров: Национальный рекламный альянс и крупнейший сейлз-хаус «Эверест». Это те, кто открывают брендам дорогу к аудитории. Гостей встречают с караваем и танцами. Все это — «главная свадьба сезона», вечер, когда Пятый канал знакомит бизнес-партнеров со своей семьей — актерами, съемочными группами — всеми, кто наполняет эфир.

«Наш слоган „Моя любовь на Пятом“. И сегодня мы показали свою любовь к нашему рекламодателю, к нашему зрителю. Дело в том, что концепция свадьбы предполагает яркие эмоции, предполагает объединение душ, скажем так. И сегодня на кончиках пальцев мы показали рекламодателям свою душу», — сказала заместитель генерального директора Пятого канала, директор дирекции программ и маркетинга Марина Кокина.

Гостям провели экскурсию по площадкам сериалов «Свои» и «Великолепная Пятерка». Актер Георгий Дронов, кажется, никак не может выйти из образа героя своего нового проекта.

«Пятый канал очень серьезно меняет вообще систему своей, как бы, сетки своих сериалов и идею своих сериалов. Я думаю, что я буду более пристально следить за его премьерами, и не потому, что выходит сериал с моим участием, потому что я люблю сказки, люблю мистику», — сказал актер Георгий Дронов.

Но одних рассказов о премьерах, проектах, работе актеров мало. Телевидение нужно прочувствовать. Поэтому гости «главной свадьбы сезона» стали актерами сериала «Великолепная Пятерка». Это уникальная возможность узнать, как работает Пятый канал изнутри, увидеть весь процесс производства.

«Когда ты попадаешь в закулисье телевизионного процесса, ты не думаешь, что 5 минут, которые мы видим в эфире, мы снимали 60 минут. Для нас, обычных людей, это выглядит чудно», — сказал генеральный директор «Национального рекламного альянса» Алексей Толстоган.

Чудно — это так, как мы, телевизионщики, любим — от слова «чудо».

«Мне кажется, это опыт уникальный в каком-то смысле. И точно позволяет ему почувствовать эту магию ТВ, магию кино практически. И, наверное, в том числе получить много информации о том, как они могли бы в дальнейшем сотрудничать с каналом, как они могли бы интегрироваться в какие-то проекты», — сказал генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» Владимир Бабков.

Для Пятого канала это продолжение собственного уникального подхода к работе с партнерами: показывать возможности телевидения через реальный контент и реальные эмоции. В результате гости увидели мир Пятого канала сразу в трех измерениях — на экране, за кадром и внутри кадра. Эпизод, снятый на «главной свадьбе сезона», далее отправится в монтаж и затем станет частью сериала, а все его новые актеры — частью большой телевизионной семьи.

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