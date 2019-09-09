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«Держать не буду»: Цымбалюк-Романовская заявила о готовности отпустить Шаляпина

, 12:37 120

Знаменитая пианистка призналась, что никогда не бегает за мужчинами.

Фото : Instagram @vitalinaromanovskaya

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о своей готовности в любой момент отпустить своего возлюбленного Прохора Шаляпина. В новом выпуске YouTube-шоу Алены Кравец пианистка призналась, что никого не держит рядом с собой специально.

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«Нет, я этого не боюсь. Если Шаляпин уйдет, держать не буду. Я не бегаю за мужчинами, не уговариваю их. В мире есть много других интересных вещей, которыми можно заняться», — заверила собеседницу Виталина.

С певцом и телеведущим Шаляпиным Цымбалюк-Романовская вместе уже год, сообщает Teleprogramma.pro. Виталина отметила, что мужчинам непросто понравиться ей, но артист все-таки сумел найти к ней подход — посвятил даме сердца песню, которая покорила пианистку.

Впрочем, останавливаться на этом певец явно не собирается — как писал ранее 5-tv.ru, недавно Прохор Шаляпин посвятил Виталине стихи.

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