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  4. «Достойная женщина!» Прохор Шаляпин посвятил стих Цымбалюк-Романовской — фото

«Достойная женщина!» Прохор Шаляпин посвятил стих Цымбалюк-Романовской — фото

, 18:04 Фото 237

Трогательный жест певца нашел отклик далеко не во всех сердцах подписчиков. Многие по-прежнему уверены, что все чувства пары — наигранные.

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Фото, видео : Instagram @shalyapin_official

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Прохор Шаляпин не может налюбоваться своей новой возлюбленной — 40-летней пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Певец не устает делиться с подписчиками общими снимками с подругой. На этот раз исполнитель разместил в Instagram фотографию, на которой позирует с артисткой в торговом центре. Звездная парочка выглядит абсолютно счастливой. Публикацию шоумен сопроводил цитатой из стихотворения Игоря Северянина.

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«Если увидите вы под запискою

Имя прекрасней, чем жизнь и весна,

Знайте, что женщина эта — мне близкая,

Знайте, что это — она!» — подписал снимки певец.

Instagram @shalyapin_official

Поклонники Прохора Шаляпина поспешили одарить влюбленную пару множеством комплиментов. Фанаты уверены — обе звезды только расцвели и похорошели в любовных отношениях.

«Прекрасная женщина и красивая пара!»

«Очень красивые и счастливые!»

«Наконец-то, Прохор, ты нашел себе достойную женщину. Она очень хорошая. Пожалуйста, будь верен Виталине!» — написали фолловеры.

Однако среди огромной армии подписчиков Прохора Шаляпина нашлись злопыхатели, способные испортить даже такое трогательное признание в любви.

«Оба противны. Он — специалист по старухам, она — по старикам, за счет этого и пробились», — заявил хейтер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Цымбалюк-Романовская рассказала об «отцовстве» Прохора Шаляпина.

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