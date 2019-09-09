В бесхозном доме в Мурманске нашли медвежонка-сироту

В воскресенье, 8 сентября в заброшенном здании Первомайского округа Мурманска местные полицейские нашли брошенное животное. В региональном УМВД устанавливают не только владельца здания, но и тех, кто отпустил медведя на волю. Об этом сообщает ТАСС.

Медвежонок был обнаружен при проверке бесхозного помещения. Что он там делал — пока не ясно.

Бесхозный медвежонок. Вконтакте / Оксана Анчишкина

Сейчас здоровью хищника ничего не угрожает. Медведь находится под чутким вниманием волонтеров. Именно они обеспечивают надлежащий уход зверя — кормят и ищут мишке дом. По словам хозяйки приюта Оксаны Анчишкиной, за несколько месяцев, проведенных в неволе, с маленького мишки ошейник никто не снимал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как искали хозяина запертых в клетке медвежат из Дагестана.