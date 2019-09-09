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  4. Пугачева ответила на сообщения о сносе ее подмосковного замка

Пугачева ответила на сообщения о сносе ее подмосковного замка

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Жители деревни Грязь якобы возмущены высотой строения и требуют его снести.

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

Алла Пугачева прокомментировала слухи о сносе ее замка одной из программ телеканала НТВ. Многоэтажный частный дом, которому соседи дали такое «королевское» прозвище, для Примадонны построил в деревне Грязь недалеко от Москвы ее супруг Максим Галкин.

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В прессе появилась информация о том, что строение вызвала возмущение не только местных жителей, но и ряда общественных деятелей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, с заявлением в прокуратуру обратился правозащитник Ярослав Михайлов. Юрист сообщил, что личных претензий к Пугачевой и Галкину у него нет. Он якобы не смог оставить письмо жителя Грязи с просьбой о помощи без ответа. В нем сказано, что соседей звездной четы не устраивает высота зданий.

Однако сама Пугачева уверяет, что эта информация не имеет ничего общего с правдой.

«Нет. Мы ничего не слышали о таких заявлениях. Я не знала даже. Это все вранье», — сообщила Алла Борисовна журналистам одного из российских телеканалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Аллы Пугачевой Лиза продемонстрировала хороший аппетит.

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