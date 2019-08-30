Чем так мешает соседям роскошный замок Пугачевой и Галкина? В дело попросили вмешаться прокуратуру

Казалось бы, жители деревни Грязь давно привыкли к соседству с семьей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Однако в прокуратуру было направлено обращение с просьбой провести проверку особняка звездной пары! Чем недовольны соседи? Узнаете в свежем выпуске программы Пятого канала «Светская хроника».

«А соседи жалуются, что дом трясется. Что трясется дом, когда у них что-то… » — рассказывает местная жительница.

Уже восемь лет Примадонна вместе с мужем Максимом Галкиным проживает в роскошном замке. Он расположился на возвышенном участке площадью в один гектар. Внутри шестиэтажного особняка 20 жилых комнат, оранжерея, зимний сад, бассейн и паркинг. Рядом есть два домика для прислуги. Жилье Пугачевой и Галкина оценивается в сумму около десяти миллионов евро!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 16 Май 2018 в 2:25 PDT

В первое время жители деревни были крайне недовольны таким соседством. Но сегодня Пугачева и Галкин для них почти родные. Максим помог провести в населенный пункт воду и газ и не жалеет денег на другие просьбы односельчан.

«Дорога, она по-моему раньше была сделана, но когда возили груз, повредили. Она (Пугачева — Прим. ред.) помогла, площадка тоже на половину была сделана, она где-то ее подукрасила».

Правозащитник Ярослав Михайлов, который обратился в прокуратуру, утверждает, что личных претензий к Галкину и Пугачевой не имеет. Но он не смог оставить письмо жителя Грязи с просьбой о помощи без ответа. В нем сказано, что соседей звездной четы не устраивает высота зданий.

«Вы, наверное, знаете, что у нас проживает звездное семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина, что создает нам неудобства, которые выразились в следующем: их постройки имеют более трех наземных этажей, что нарушает санитарные нормы и правила. <…> Вот и в связи с этим прошу вас оказать нам помощь в решении этих проблем», — жалуется в письме местный житель.

В сельской местности здания должны быть не выше 20 метров и иметь не более трех этажей, утверждают юристы. Если закон действительно нарушен, то какие последствия ожидают звездное семейство? Могут ли обязать Галкина и Пугачеву снести замок?

Денис Черных, юрист: «По практике аналогичные случаи часто заканчиваются не очень хорошо для собственника. Здесь может последовать как запрет на эксплуатацию данного здания, так и требование реконструировать его и привести в соответствие с необходимыми нормами, так и вплоть до сноса».

Архитекторы нашли выход из ситуации. Они утверждают, сносить здание абсолютно не обязательно — достаточно уменьшить этажность.

Но пойдут ли на такие радикальные меры артисты? Максим Галкин любя называет свое поместье «Птичьим царством». И хотя огромное строение доставляет неудобства некоторым соседям, жители Грязи в большинстве своем поддерживают юмориста и Примадонну и не хотят, чтобы звездное семейство покинуло их деревню.

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