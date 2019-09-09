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Врачи запретили Аскольду Запашному выступать в цирке

, 18:17 Фото 14

Артист должен дождаться полного восстановления после перенесенной операции.

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Фото, видео: Instagram @askoldzap

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского (БМГЦ) Аскольд Запашный пока не может вернуться к своей работе в качестве артиста, так как должен полностью восстановиться после перенесенной недавно в Германии операции. О вердикте врачей рассказал сам народный артист, добавив, что продолжит свою деятельность как режиссер и руководитель.

Instagram @askoldzap

«Я в полном порядке, но я должен был принимать участие в качестве артиста, в том числе в номере „Ритуальная Индия“, который является частью проекта „Эпицентр мира“, и я очень искренне надеялся, что врачи разрешат участвовать, но, похоже, не получится. К большому моему сожалению, мне придется передать эстафету другому артисту, который экстренно вошел в номер», — приводит News.ru его слова.

Германские врачи успешно провели Аскольду Запашному операцию из-за обострения грыжи позвоночника, которая стала уже пятой по счету.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в июне этого года Аскольд Запашный попал в ДТП: он встречал свою семью на вокзале и направился домой, но по пути произошла авария. Никто не пострадал, но двое его маленьких детей очень испугались.

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