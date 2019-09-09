Врачи запретили Аскольду Запашному выступать в цирке

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского (БМГЦ) Аскольд Запашный пока не может вернуться к своей работе в качестве артиста, так как должен полностью восстановиться после перенесенной недавно в Германии операции. О вердикте врачей рассказал сам народный артист, добавив, что продолжит свою деятельность как режиссер и руководитель.
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Германские врачи успешно провели Аскольду Запашному операцию из-за обострения грыжи позвоночника, которая стала уже пятой по счету.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, в июне этого года Аскольд Запашный попал в ДТП: он встречал свою семью на вокзале и направился домой, но по пути произошла авария. Никто не пострадал, но двое его маленьких детей очень испугались.