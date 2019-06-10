Момент ДТП с участием Аскольда Запашного попал на видео

Циркач Запашный поделился видео ДТП, в которое попал минувшей ночью. Аскольд встретил свою семью на вокзале и направился домой, но по пути попал в аварию, сообщил он в своем Instagram.

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«Никогда не знаешь, чем закончится твой день? Встретил семью с вокзала в 02.30 и попал в ночное ДТП», — поделился Запашный.

Instagram @askoldzap

На видео с камер наблюдения заметно, что белый автомобиль Skoda подрезала черный Lexus артиста. Виновник аварии скрылся с места происшествия.

«Самое противное, что существо, которое тараном чуть не привезло мою машину (в которой находились двое маленьких детей) в столб, взвизгнув тормозами, трусливо скрылось с места аварии», — добавил он.

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Аскольд Запашный отметил оперативность ГИБДД и поблагодарил сотрудников за предоставление видеозаписи.

«Стоит отметить профессиональную работу дорожной службы и ГИБДД, которые очень оперативно помогли мне, нашли видеозапись происшествия и установили марку и номер машины виновника. Спасибо Вам за это большое! Слава Богу, никто не пострадал, хотя малышки очень напугались», — упомянул в тексте артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аскольд Запашный и его семья попали в аварию. От трагедии их спала низкая скорость.