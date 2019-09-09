Врачи заподозрили у теледивы Ким Кардашьян тяжелое аутоимунное заболевание — волчанку, которое не только неизлечимо, но часто приводит к летальному исходу.

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38-летняя мама четверых детей и счастливая жена Канье Уэста в последнее время испытывала постоянное недомогание, а каждый вечер уже просто валилась с ног. Кроме того, она жаловалась на боли в суставах, которые стали еще и опухать.

Ведущая популярного реалити-шоу начала искать в интернете описание схожих симптомов и ужаснулась — все говорило о волчанке. Женщина поспешила сдать анализы.

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Узнав результаты, она не смогла сдержать слез. Врачи с большой степенью вероятности склонны полагать, что именно эта болезнь поразила организм их пациентки.

В то же время доктора поспешили ее успокоить — после одного теста на кровь подтвердить наличие или отсутствие волчанки практически не возможно, а потому остается верить в лучшее и пройти серьезное обследование.

Кардашьян уже продолжительное время страдает псориазом, однако не стесняется об этом рассказывать 147 миллионам своих подписчиков в Instagram. Ранее она поделилась снимком прогрессирующей болезни.