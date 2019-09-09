Опубликовано видео с места стрельбы, которую неизвестный открыл в Нидерландах

Неизвестный открыл стрельбу в Нидерландах. Инцидент произошел вечером в понедельник, 9 сентября, в городе Дордрехт в жилом районе Виттенштейн. Полиция Роттердама в своем аккаунте в Twitter сообщает о троих погибших, еще несколько человек получили ранения.

По данным правоохранительных органов в одном из домов произошла семейная драма. Вероятно это могло послужить причиной вооруженного нападения злоумышленника. Других подробностей пока нет. По неподтвержденной информации, мужчина застрелил двоих человек и ранил еще одного, после чего свел счеты с жизнью. На месте происшествия работают все оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таксисту пришлось отстреливаться от напавших с ножом клиентов.