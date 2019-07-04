Дмитрий Орлов рассказал о потерянном из-за эгоизма ребенке

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Актер плохо относился к жене Ирине Пеговой. У артистки случился выкидыш.

Фото : www.globallookpress.com

Актер Дмитрий Орлов пришел на телепередачу Бориса Корчевникова. Там он поведал, что его супруга — актриса Ирина Пегова — потеряла их общего ребенка. Актер признался, что в тот период жизни был эгоистом и не поддержал жену.

Знакомство актеров произошло во время съемок фильма «Небо. Самолет. Девушка». Орлов до сих пор не понимает, зачем вступил в официальные отношения с Пеговой.

«Если бы сейчас вернуться в те времена, то я бы сказал Ирине: «Детка! Не делай этого!» — утверждает артист.

Дмитрий Орлов рассказал о возможных причинах выкидыша его супруги. По его мнению, женский организм избавляется от плода, когда снаружи что-то идет не так. Не понятно, какие конкретно проблемы имел в виду артист: плохие взаимоотношения матери и отца, недостаток финансов или ухудшение здоровья.

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Во время потери ребенка, как признался сам Орлов, он не поддержал свою супругу.

«Жизнь мужчины — отдавать, созидать. А я был эгоистом, который мучил человека рядом», — корит себя знаменитость.

Однако Дмитрий Орлов считает свое поведение в прошлом — естественным. По словам артиста, его отцу не хватило времени, чтобы рассказать сыну об отношении к женщинам. Актеру постоянно приходилось учиться на своих ошибках.

«Я полностью изменил свое отношение к семье и к женщинам», — отметил Орлов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что любовница Дмитрия Орлова потребовала от него пять миллионов рублей.

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