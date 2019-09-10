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  4. Видео: Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

Видео: Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

, 6:50 Эфирная новость 19

Гражданин Северной Кореи, который после шторма несколько часов провел в воде, был передан пограничникам.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

В Приморье российские пограничники спасли корейского рыбака, который больше десяти часов провел в воде. Мужчина попал в эпицентр шторма, его шхуну выбросило на берег. Сам он смог выжить только благодаря кускам пенопласта, на которых он долгое время держался в воде.

Моряки отпоили иностранца горячим чаем. Скоро его отправят на родину. По словам пограничников, из-за тайфуна Линлин в бухтах на севере Приморья больше сотни лодок из Северной Кореи не могут пристать к берегу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как с терпящего бедствие катера в Финском заливе спасли троих человек.

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