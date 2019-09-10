Видео: Приморские моряки спасли дрейфующего на пенопласте рыбака из КНДР

В Приморье российские пограничники спасли корейского рыбака, который больше десяти часов провел в воде. Мужчина попал в эпицентр шторма, его шхуну выбросило на берег. Сам он смог выжить только благодаря кускам пенопласта, на которых он долгое время держался в воде.

Моряки отпоили иностранца горячим чаем. Скоро его отправят на родину. По словам пограничников, из-за тайфуна Линлин в бухтах на севере Приморья больше сотни лодок из Северной Кореи не могут пристать к берегу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как с терпящего бедствие катера в Финском заливе спасли троих человек.