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  4. Как будут отличать «ложный» вызов скорой помощи, за который собираются штрафовать

Как будут отличать «ложный» вызов скорой помощи, за который собираются штрафовать

, 9:08 Эфирная новость 34

Наказывать собираются только за по-настоящему ложные вызовы — баловство из-за которого могут пострадать люди, а не за ошибочный профиль помощи.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

В Госдуме обсуждают скандальную инициативу — предлагается компенсировать ложные вызовы скорой помощи. По полному тарифу — топливо, работа врачей — без всяких скидок. И это при том, что законом штраф и так предусмотрен — статьей в административном кодексе — до 1,5 тысячи рублей. И он выписывается за «пустые поездки» всех специализированных служб, и пожарных, и полиции. Почему за работу врачей «вхолостую» предлагают карать рублем, и как отличить «ложный вызов» от «лишнего» — разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему медики все чаще массово уходят с работы?

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