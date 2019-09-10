Как будут отличать «ложный» вызов скорой помощи, за который собираются штрафовать

В Госдуме обсуждают скандальную инициативу — предлагается компенсировать ложные вызовы скорой помощи. По полному тарифу — топливо, работа врачей — без всяких скидок. И это при том, что законом штраф и так предусмотрен — статьей в административном кодексе — до 1,5 тысячи рублей. И он выписывается за «пустые поездки» всех специализированных служб, и пожарных, и полиции. Почему за работу врачей «вхолостую» предлагают карать рублем, и как отличить «ложный вызов» от «лишнего» — разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему медики все чаще массово уходят с работы?