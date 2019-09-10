Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей

Одна из самых популярных звезд современности — 17-летняя певица Билли Айлиш — стала гостьей вечернего шоу Ивана Урганта, в эфире которого рассказала о своих увлечениях и творчестве. Во время программы ведущий шутил с исполнительницей и даже забрался с ногами на стол, тем самым пытаясь подражать своей гостье.

Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

Шоумен рассказал артистке, что она обзавелась в России целой армией фанатов, которые шутливо себя называют «беляшами», что представляет собой трансформацию имени американской теледивы. В память об этом Ургант подарил Айлиш книгу с рецептами беляшей, написанную на русском языке.

Ведущий отметил, что звезда вряд ли ей воспользуется, поскольку не знает русский язык, да и мясо не ест. Тем не менее, подарок шоумена понравился артистке и вызвал широкую улыбку на ее лице — «сувенир» получился действительно необычный.

Билли Айлиш попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая исполнительница, чей музыкальный альбом занимал первое место в британском чарте на протяжении 114 дней. Прежде рекорд принадлежал Аврил Лавин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Билли Айлиш заговорила по-русски.