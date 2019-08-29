Самая юная суперзвезда современности Билли Айлиш заговорила по-русски

Одна из самых популярных артисток современности — 17-летняя американская певица Билли Айлиш после концерта в Петербурге, который прошел в среду, 28 августа, поблагодарила публику на русском языке. Послание своим фанатам она оставила на своей страничке в Instagram.
«Иногда хочется прибить людей»: Пригожин вступился за матерившегося на «Новой волне» Киркорова
Естественно, такое событие не могли пропустить российские фанаты Айлиш. В комментариях к публикации тут же появился русский чат. Среди прочих были комментарии и от известных россиян.
«ОРУ», — написала популярный блогер Катя Клэп.
«Малышка, оставайся у нас еще, ночлег обеспечу ❤️❤️❤️», — радушно предложила певица Клава Кока.
«Тебе спасибо махарошая», — ответила Карина Каспарянц.
Другие пользователи шутили, что скоро 17-летняя уроженка Калифорнии с головой погрузится в русскую культуру:
«Еще пару дней и материться начнет»;
«БИЛЛИ РУССКУЮ КЛАВИАТУРУ СКАЧАЛА АОАОАО»;
«Билли, пойдешь со мной покушать борща?»;
«Она сказала что это ее лучший концерт за всю жизнь! Спасибо всем, кто прыгал и кайфовал! Благодаря вам она еще приедет, и те, кто не пошел, пойдут в следующий раз», — написали поклонники. (Орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.)
Ранее 5-tv.ru рассказывал о странице Леди Гаги в Instagram, которую россияне использовали как чат.