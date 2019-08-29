Самая юная суперзвезда современности Билли Айлиш заговорила по-русски

Одна из самых популярных артисток современности — 17-летняя американская певица Билли Айлиш после концерта в Петербурге, который прошел в среду, 28 августа, поблагодарила публику на русском языке. Послание своим фанатам она оставила на своей страничке в Instagram.

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«Спасибо», — гласит лаконичная надпись на странице суперзвезды в соцсети.

Instagram @billieeilish

Естественно, такое событие не могли пропустить российские фанаты Айлиш. В комментариях к публикации тут же появился русский чат. Среди прочих были комментарии и от известных россиян.

«ОРУ», — написала популярный блогер Катя Клэп.

«Малышка, оставайся у нас еще, ночлег обеспечу ❤️❤️❤️», — радушно предложила певица Клава Кока.

«Тебе спасибо махарошая», — ответила Карина Каспарянц.

Другие пользователи шутили, что скоро 17-летняя уроженка Калифорнии с головой погрузится в русскую культуру:

«Еще пару дней и материться начнет»;

«БИЛЛИ РУССКУЮ КЛАВИАТУРУ СКАЧАЛА АОАОАО»;

«Билли, пойдешь со мной покушать борща?»;

«Она сказала что это ее лучший концерт за всю жизнь! Спасибо всем, кто прыгал и кайфовал! Благодаря вам она еще приедет, и те, кто не пошел, пойдут в следующий раз», — написали поклонники. (Орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.)

Ранее 5-tv.ru рассказывал о странице Леди Гаги в Instagram, которую россияне использовали как чат.