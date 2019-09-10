Татьяна Кравченко поведала, как бросила мужа-изменника ради Александра Абдулова

Известная советская и российская актриса театра и кино Татьяна Кравченко в эфире федерального телеканала рассказала, как ушла от первого супруга — работника школы-студии МХАТ Владимира Лавинского — из-за чувств к народному артисту РСФСР Александру Абдулову. С первым мужем актриса прожила около двух лет.

Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

«Я ушла от Володи и поселилась в общежитии недалеко то места жительства Абдулова. В Сашу тогда все были влюблены. Он обладал каким-то природным обаянием », — поделилась артистка.

Однако популярный актер не ответил взаимностью Татьяне Кравченко. В то время Александр Абдулов любил другую женщину.

По словам артистки, первый супруг никогда ее не ценил. Более того, Владимир Лавинский изменял ей. Однажды Татьяна Кравченко «застукала» его в постели с другой женщиной.

«Я пришла к нему, а у него в кровати лежала другая женщина. Он ей сказал: „Вставай, моя жена пришла“. Разборок я устраивать не стала. Даже проводила ее домой. Сама легла к нему в кровать, и мы провели ночь », — рассказала телезвезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Кравченко после окончания «Сватов» погрузилась в тяжелую депрессию.