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Роструд: треть россиян работает даже во время отпуска

, 9:53 210

Только 22% жителей РФ полностью отдыхают от работы: не отвечают ни на электронные письма, ни на звонки.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

В Роструде опубликовали данные опроса, в ходе которого выяснилось — почти треть жителей России продолжает трудиться даже во время отпуска.

«Примерно каждый третий (29%) россиянин из числа опрошенных во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Примерно половина (49%) респондентов ответили, что во время отпуска решают исключительно срочные дела», — заявили в ведомстве.

По данным Роструда только 22% жителей России полностью отдыхают от работы: не отвечают ни на электронные письма, ни на звонки. Также исследование выявило необычную тенденцию — 23% опрошенных используют заслуженные выходные для того, чтобы… найти новую работу.

В опросе Роструда приняли участие пять тысяч респондентов. Из них 53% россиян заявили — им недостаточно двух недель отпуска, чтобы поправить дела и хорошо отдохнуть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами.

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