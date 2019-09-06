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Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами

, 11:29 Видео 64

Сотрудники Роструда назвали профессии, представителям которых чаще всего предлагают зарплаты выше 80 тысяч рублей.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /Nikolay Gyngazovб ТАСС /Погожев Александр, /Winfried Rothermel, /Marcel Kusch, /Кухмарь Кирилл

Специалисты Роструда назвали самые высокооплачиваемые профессии. Данные были взяты из Общероссийской базы вакансий «Работа в России».

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Так, наиболее перспективными с точки зрения зарплаты оказались транспортная и строительная сферы, а также сферы недвижимости и добывающей промышленности — вакансии, размещенные в базе в этих отраслях, предполагают оплату выше 80 тысяч рублей чаще, чем прочие сферы труда. А ежемесячный заработок некоторых из представителей этих направлений и вовсе может достигать 300 тысяч рублей.

На зарплаты в несколько сотен тысяч рублей также могут рассчитывать пилоты и помощники капитанов — около 350 тысяч рублей. Чуть меньше зарабатывают машинисты — 200 тысяч ежемесячно.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом пункте, который россияне смогут внести в свои резюме.

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