Трагедия Жени Белоусова: о чем всю жизнь жалел артист?

Во вторник, 10 сентября, звезде восьмидесятых Жене Белоусову исполнилось бы 55 лет. Кумир всех девушек Советского Союза прожил недолгую жизнь, которую успел наполнить и счастьем, и сожалениями.

Творческий успех пришел к Белоусову со вступлением в группу «Интеграл» — молодого артиста на сцене одного из ресторанов увидел продюсер Бари Алибасов, который и предложил ему стать частью коллектива. Однако настоящая популярность к Евгению пришла после ухода из группы и начала сольной карьеры — миллионы жительниц СССР устраивали аншлаги на его концертах и наизусть знали тексты песен «Девочка моя синеглазая» и «Девчонка-девчоночка».

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Однако самого артиста утомлял образ сладкоголосого романтика и неглубокомысленный репертуар. Белоусов стал бизнесменом и купил завод под Рязанью, но эта затея вскоре провалилась — и Евгений вернулся к музыке. Правда, новую пластинку певца публика восприняла без особенных эмоций, популярность звезды падала.

В личной жизни музыканта тоже было не все гладко. Он часто менял женщин. Так, например, отношения с продюсером Мартой Могилевской завершились, когда женщина поймала его на измене с будущей звездой Натальей Ветлицкой. Роман с Ветлицкой буквально вскружил Белоусову голову и завершился скоропалительным браком. Правда, продлилась семейная идилия недолго.

«Они с Ветлицкой расписались, а через девять дней любовь у них закончилась. После свадьбы Женька уехал на гастроли с „Интегралом“, а когда вернулся, Наталья уже была с известным телевизионным режиссером» , — вспоминает Любовь Воропаева, автор нескольких хитов артиста и его второй продюсер.

Во втором браке Евгений официально пробыл до самой смерти, однако фактически прожил с супругой лишь несколько лет. В семье родилась дочь Кристина, но появление наследницы ничуть не исправило отношение Белоусова к жизни. Он по-прежнему заводил интрижки на стороне, в результате одной из них у артиста даже появился сын Роман. Супруга певца — Елена Худик — долго закрывала глаза на недостатки мужа, но однажды все-таки попросила его уйти.

Последней любовью Белоусова стала молодая модель Елена Савина. Девушке на тот момент исполнилось 18. Своим друзьям возлюбленную Евгений представлял как супругу. Вместе пара отправилась в путешествие в Таиланд, которое изменило жизнь артиста — он принял буддизм и признавался, что обрел гармонию и стал абсолютно счастлив.

Однако стремление к идеалу сыграло с артистом злую шутку — бесконечные строгие диеты, а порой и длительные голодовки, привели его организм в плачевное состояние. В первый раз в больницу он попал с панкреатитом, а во второй — и последний — раз оказался на больничной койке с инсультом, рассказывает StarHit. Осложнения после инсульта и повышение внутричерепного давления стали критичными для Белоусова, который в детстве попал в ДТП и получил травму головы. Мужчина скончался в 1997 году в возрасте 32 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что звезда 90-х Женя Белоусов был свидетелем убийства Игоря Талькова.