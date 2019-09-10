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«Ты — артист!» Рудковская считает, что Билан не имел права на ошибку в Самаре

, 9:42 Видео 2 420

Продюсер артиста надеется, что детская площадка и оборудование для больницы помогут самарцам забыть об инциденте.

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Недавно сеть взорвали ролики, на которых известный российский артист Дима Билан неадекватно ведет себя на концерте в Самаре. Жители города были возмущены ужасным выступлением поп-исполнителя и даже пожаловались местным властям. Позже певец покаялся — перед выходом на сцену он злоупотребил алкоголем.

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За подопечного поспешила вступиться его продюсер — Яна Рудковская. Творческий тандем вместе уже более 14 лет.

«В Самаре будет без сомнений лучший концерт в твоей жизни. Мы уже договариваемся про площадку! Ждем место под детскую площадку, ждем, когда ты подаришь городу ее, ждем аппарат для детской больницы! Ты — большой Артист, который не имеет права на ошибку, но твои слова много значат!» — написала в Instagram «начальница» оплошавшего музыканта.

Яна Рудковская выразила надежду на то, что самарцы — «добрые и отзывчивые люди» — простят ее подопечного Диму Билана и дадут ему второй шанс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самарцы пожаловались на странное поведение Димы Билана на сцене.

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