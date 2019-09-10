Недавно сеть взорвали ролики, на которых известный российский артист Дима Билан неадекватно ведет себя на концерте в Самаре. Жители города были возмущены ужасным выступлением поп-исполнителя и даже пожаловались местным властям. Позже певец покаялся — перед выходом на сцену он злоупотребил алкоголем.
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За подопечного поспешила вступиться его продюсер — Яна Рудковская. Творческий тандем вместе уже более 14 лет.
Яна Рудковская выразила надежду на то, что самарцы — «добрые и отзывчивые люди» — простят ее подопечного Диму Билана и дадут ему второй шанс.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самарцы пожаловались на странное поведение Димы Билана на сцене.