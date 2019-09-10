«Ты в топе»: Шнуров высказался о «пьяном» выступлении Билана

Сергей Шнуров прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг певца Димы Билана. Мнение рок-музыкант выразил в свойственной ему манере — в стихах.

Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

В новом поэтическом посте, появившемся на странице Шнурова в Instagram, Сергей предлагает своему коллеге по цеху «забить — да лан». По мнению лидера группировки «Ленинград», выход на сцену в подпитии только сыграл Билану на руку, потому что об этом концерте стала активно писать пресса, а в противном случае СМИ не уделили бы рядовому выступлению такого внимания. Также за Диму вступились многие популярные личности — даже сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.

Instagram @shnurovs

«За тебя Гном Гномыч топит,

Не последний парень в шоу!

Да и так ты, Дима, в топе

Яндекса, что хорошо», — резюмирует Шнуров.

К слову, мама Гном Гномыча и по совместительству директор Билана продюсер Яна Рудковская тоже поддержала своего подопечного, но подчеркнула, что он не имел права на ошибку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на концерт, посвященный Дню города в Самаре, Дима Билан пришел в нетрезвом состоянии. После неприятного инцидента артист публично извинился перед зрителями и пообещал загладить вину и приехать с бесплатным сольным концертом в Самару, чтобы «посмотреть в глаза» оскорбленным зрителям и извиниться еще раз.