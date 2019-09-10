Рlus-size модель Юлия Рыбакова сделала сразу две пластические операции. Такую «ненасытность» вмешательством хирурга во внешность знаменитость объяснила отсутствием свободного времени. Отчет о проведенных мероприятиях звезда опубликовала в Instagram.

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«Сутки как прошла операция по уменьшению и подтяжки груди и коррекции носа. Мой direct завален вопросами от незнакомых мужчин и претензиями, мол, зачем ты уменьшила такую шикарную грудь! » — написала манекенщица с пышными формами.

Instagram @yulia_rybakova_

Юлия Рыбакова призналась подписчикам — иметь большую грудь очень сложно. От нагрузки на позвоночник у девушек с соблазнительными округлостями постоянно болит спина. Также пышногрудые красавицы часто не могут подобрать себе красивое, качественное нижнее белье.

«Да и по мне, огромная грудь — это даже вульгарно!» — неожиданно заявила рlus-size модель.

Юлия Рыбакова поделилась с подписчиками советами по восстановлению после пластических операций. Манекенщица теперь придерживается некоторых правил и рекомендует их другим: спать только на спине; месяц не выполнять физических упражнений; не поднимать тяжести; не кушать чересчур горячие или холодные блюда; не ходить в солярий и бассейн, как минимум два месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Рыбакова покрасовалась в обществе актера фильма «Такси».