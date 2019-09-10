Звезда «Пятидесяти оттенков» оконфузилась на фестивале в Торонто

С 5 сентября внимание фотографов и ценителей кино всего мира приковано к Международному кинофестивалю в Торонто. Грандиозное событие собрало таких знаменитостей, как Леонардо ДиКаприо, Бри Ларсон, Скарлетт Йоханссон, Дженнифер Лопес, Тим Рот, Николь Кидман и Кристен Стюарт.

В плеяде знаменитостей отметилась и Дакота Джонсон. Звезда «Пятидесяти оттенков серого» прибыла в Театр принцессы Уэльской на премьеру фильма «Друг», сообщил Tsn.ua. В отличие от коллег по киноцеху, актриса удивила местных папарацци отнюдь не изысканностью облика.

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Для выхода Дакота Джонсон выбрала черное кутюрное платье от Dior с полупрозрачным корсетным лифом и пышной юбкой. Наряд она дополнила бриллиантовым ожерельем, красивым макияжем и невычурной прической. Однако оголенные плечи и глубокое декольте не отвлекли внимания, а лишь подчеркнули следы от купальника. Белые полосы выделялись на загорелых плечах Дакоты Джонсон. К счастью для любимицы миллионов, легкий конфуз не ударил по ее имиджу.

Ранее 5-tv.ru писал, что незадолго до события в Торонто прошел не менее грандиозный Венецианский кинофестиваль. Вместе с кинозвездами всего мира на нем отметилась российская актриса Юлия Снигирь. Как и в случае с ее коллегой из Голливуда, далеко не все оценили образ звезды на торжественной премьере.