Экстремальное похудение не помогло Юлии Снигирь блеснуть в Венеции

Российская актриса Юлия Снигирь недавно удостоилась чести продефилировать на красной дороже Венецианского кинофестиваля. В Италии артистка представляла второй сезон сериала Паоло Соррентино — «Новый папа». Однако не все оценили образ звезды на торжественной премьере.

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« Я горжусь тем, что стала частью такого прекрасного кино и очень благодарна Паоло Соррентино за то, что он поверил в меня. Конечно, я волновалась и готовилась к премьере, и в этом мне помогали талантливые люди », — поделилась в Instagram знаменитость.

Instagram @yuliasnigir

По мнению подписчиков Юлии Снигирь, команда ее стилистов не так уж сильно и старалась. Черно-золотое платье раскритиковали, как поклонники звезды, так и критики зарубежных модных изданий.

«Странный выбор платья», — написал один из фолловеров.

Помимо наряда, который не вызвал восторга у публики, поводом для пересудов стало заметное похудение актрисы перед выходом на красную дорожку. Возможно, до участия в важном мероприятии артистка изнуряла себя жесткими диетами.

Фанатов Юлии Снигирь также не особо впечатлил новый цвет волос любимицы. По мнению некоторых пользователей соцсети, темные волосы лишь подчеркнули болезненную худобу знаменитости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Снигирь призналась в старых комплексах.