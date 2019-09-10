«Классный»: Киркоров назвал Ревву секс-символом поколения

Александр Ревва — секс-символ поколения. К такому выводу пришел Филипп Киркоров, поздравляя артиста с днем рождения, который Александр отмечает 10 сентября. На своей странице в Instagram король российской эстрады опубликовал совместный снимок с Реввой.

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«С днем рождения, секс-символ поколения! Классный! С невероятным чувством юмора и самоиронии!», — написал в социальной сети Киркоров.

Instagram @fkirkorov

Артист также пожелал певцу и комедианту долгой и счастливой семейной жизни с его супругой и пообещал, что дополнит свои поздравления позднее на праздничном мероприятии.

Стоит отметить, что 10 сентября свой день рождения празднует и актер Максим Виторган. Его публично поздравила коллега по цеху Нино Нинидзе, с которой, предположительно, Виторгана связывают романтические отношения.