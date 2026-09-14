Народная артистка России Лилия Сабитова умерла в Москве в 73 года

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 578 0

В 1980-е она вела «Ритмическую гимнастику» на Центральном телевидении.

Народная артистка России Лилия Сабитова умерла в Москве

Фото: © РИА Новости/Александр Макаров

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Народная артистка России Лилия Сабитова скончалась в Москве в возрасте 73 лет. Тело артистки обнаружила ее племянница в квартире, расположенной в одном из районов столицы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Причины смерти Лилии Сабитовой в настоящее время устанавливаются. Артистка была известна как солистка, балетмейстер и художественный руководитель театра. За время своей творческой деятельности она неоднократно выступала за рубежом.

В 1980-е Сабитова работала на Центральном телевидении, где вела «Ритмическую гимнастику». Программа была настоящим хитом.

Сабитова гастролировала в разных странах мира. В числе государств, где проходили ее выступления — США, Китай, Аргентина, Франция, Португалия, Италия, Япония, Испания и Австралия. Дополнительной информации об обстоятельствах смерти артистки на данный момент не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге на 95-м году жизни умерла музыковед Наталия Петрова — вдова народного артиста СССР, композитора Андрея Петрова.

Большая часть ее профессиональной деятельности была связана с музыкальной редакцией Ленинградского телевидения. С будущим супругом она познакомилась в Ленинградской консерватории, вместе они прожили 55 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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