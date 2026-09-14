Солнечная активность может усилиться: специалисты назвали опасные даты

На Солнце возможны сильные вспышки 14 и 15 сентября

Ученые Института прикладной геофизики (ИПГ) допустили появление сильных вспышек класса М на Солнце 14 и 15 сентября. Об этом сообщается на сайте института.

Согласно прогнозу космической погоды, в целом вспышечная активность останется на низком уровне, однако специалисты не исключают отдельных сильных явлений.

На фоне процессов на Солнце также возможна нестабильность геомагнитного поля. При этом радиационная обстановка, по оценке ученых, сохранится спокойной и не выйдет за пределы обычных значений.

Еще одним возможным последствием солнечной активности станет временное ухудшение условий для коротковолновой радиосвязи. Такие помехи могут возникать в отдельные часы в течение суток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Солнце установился период затишья, а геомагнитная активность оставалась низкой. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечали, что за сутки на звезде практически не произошло значимых событий.

Небольшие вспышки фиксировались в западной части Солнца, в активных областях, которые постепенно уходили на его обратную сторону.

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